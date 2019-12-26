Красноярск, , 06:19 — REGNUM Семеро человек госпитализированы после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили 26 декабря журналистам в минздраве региона.

По словам представителя ведомства, пострадавшими на данный момент числятся 16 человек, госпитализированы семеро. Все они получили повреждения средней степени тяжести — переломы конечностей и ушибы.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 при взлёте попал в снежный вихрь и упал в селе Байкит. На его борту находились 24 человека. По факту инцидента Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию, которая в настоящее время приступила к работе.

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