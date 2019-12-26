Якутск, , 06:32 — REGNUM В Якутии пошёл под суд мужчина, который убил любовника своей супруги, предварительно взломав дверь в его квартиру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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Подсудимый в декабре 2018 года в посёлке Хандыга с помощью ножа, напильника и топорика взломал дверь и проник в квартиру соперника, где и обнаружил его со своей супругой. В приступе ревности, он ударил его ножом не менее 9 раз в грудную клетку, живот, голову и другие части тела. Мужчина скончался в больнице.

«На основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Томпонского районного суда подсудимому назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказали в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге ревнивый муж убил жену и её любовника, потом поджёг свой дом. После тушения огня обнаружили три обгоревших тела.