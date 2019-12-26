Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Две женщины обвиняют американскую авиакомпанию Frontier Airlines в попустительстве сексуальному насилию на её рейсах. О поданном ими иске 25 декабря сообщает телеканал CNN.

Женщины утверждают, что осенью 2018 года они, с интервалом в месяц, были изнасилованы во время перелётов на самолётах компании, которую обвиняют в том, что она не сообщила об этом в полицию и не помогла собрать информацию о насильниках.

Обе женщины сообщили о произошедшем стюардессе, но в результате не получили никакой помощи в том, чтобы подозреваемые были задержаны при приземлении.

Прежде всего, пострадавшие требуют от компании Frontier Airlines принятия мер к недопущению подобных случаев в будущем. По словам представителей авиакомпании, которые отказались от комментариев по иску, безопасность пассажиров для перевозчика является приоритетом.

По информации телеканала, расследование ФБР показало, что с 2014 по 2017 год число случаев, когда пассажиры авиалайнеров во время полета подвергаются сексуальному насилию, выросло на 66%. В основном это происходит на ночных рейсах.