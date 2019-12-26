Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:08 — REGNUM Перед столкновением с землёй истребитель Су-57 потерял управляемость, и все попытки пилота вернуть контроль над самолётом оказались безуспешны, лётчику пришлось катапультироваться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники, близко знакомые с ситуацией.

Читайте также: На месте крушения Су-57 в Хабаровском крае найдены чёрные ящики

Самолёт с бортовым номером «01 синий» предназначался для передачи в 23-й истребительный авиационный полк, дислоцирующийся на заводском аэродроме, и торжественная передача самолёта должна была состояться 27 декабря.

В своём последнем полёте самолёт должен был выполнить ряд манёвров для подтверждения характеристик двигателей, однако на высоте 8 тысяч метров и удалении от аэродрома базирования на 111 км лётчик-испытатель доложил руководителю полётов о потере управляемости самолётом. Самолёт, самопроизвольно перешедший в крен, выполняя снижение по спирали, стал приближаться к земле.

Попытки вернуть машину под свой контроль лётчик прекратил на высоте около 2 тысяч метров, после чего привёл в действие систему аварийного покидания самолёта и благополучно приземлился на парашюте.

Источники связывают падение самолёта с системным отказом в бортовом комплексе, предположение будет проверено в результате назначенного расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, наземная поисково-спасательная группа на месте крушения самолёта Су-57 обнаружила оба самописца в хорошем состоянии.