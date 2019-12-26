Миннеаполис, США, , 05:48 — REGNUM Пожар произошел в трехэтажной гостинице Francis Drake Hotel в американском Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что в целях безопасности из здания были эвакуированы около 250 постояльцев гостиницы. Отмечается, что в результате пожара пострадали десять человек, из них трое были госпитализированы, остальным оказали медицинскую помощь на месте. Причина пожара до сих пор не известна. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря произошел пожар с последующим взрывом в отеле американского штата Нью-Гэмпшир. В результате происшествия пострадали десять человек. Всех постояльцев гостиницы и персонал эвакуировали.

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