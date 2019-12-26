Магадан, Магаданская область, , 06:05 — REGNUM Прокуратура Магаданской области провела проверку в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

Читайте также: Под Брянском прокуратура сняла с должности замглавы города

В ходе проверки обнаружено множество нарушений антикоррупционного законодательства: недостоверные декларации о доходах, скрывание наличия в собственности квартир, продажи дорогих авто и другие.

Также выявлен факт принятия на службу сотрудника, не отвечающего квалификационным требованиям, допущены нарушения при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей.

«После рассмотрения требования прокуратуры 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Три сотрудника уволены из-за представленных руководству недостоверных сведений, два должностных лица уволились по собственному желанию в ходе проверки», — пояснили в прокуратуре Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы города Сельцо Брянской области сложил свои полномочия — прокуратура выявила конфликт интересов.