Южно-Сахалинск, , 05:42 — REGNUM Решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти японских рыболовных судов признаны виновными в нарушении правил деятельности в исключительной экономической зоне и привлечены к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

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Капитаны «Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53» и «Умитака Мару 55» обвинялись в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. На них был наложен штраф в сумме 6 434 520 рублей.

Ранее на борту этих рыболовных судов российские пограничники обнаружили незаконный улов морепродуктов — 7,5 тонн. После оплаты штрафов в полном объёме японские суда покинули морской терминал Южно-Курильск.

Как сообщало ИА REGNUM, морские пограничники вынуждены были применить оружие для остановки браконьерских шхун, принадлежавших рыбакам из КНДР.