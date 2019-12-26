Эгвекинот, , 05:18 — REGNUM На Чукотке, в Эгвекиноте, пятые сутки ищут сноубордиста, которого накрыло лавиной 22 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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На место поисков прибыли аэромобильная группировка с и.о. замгубернатора Виктором Бочкарёвым и первым замначальника МЧС по Чукотке Анатолием Пановым, спасатели, психолог и оператор квадрокоптера для помощи в осмотре места происшествия с воздуха.

По словам Бочкарёва, техники и людей для поиска достаточно, работает два бульдозера, два ТРЭКОЛа и 20 человек.

«Место схода лавины разделено на участки, определены места наиболее вероятного нахождения пропавшего сноубордиста. Работа проводится в тяжёлых условиях — на большой высоте и при сильном морозе», — пояснил Виктор Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, сноубордист катался на необорудованном склоне и попал под сход лавины.