Дальнереченск, , 05:15 — REGNUM В приморском городе Дальнереченске малолетний ребёнок, играя с заряженным ружьём, случайно застрелил свою трёхлетнюю сестрёнку, от полученных ранений девочка скончалась на месте.

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Следствие разбирается, откуда в доме оказалось ружьё, тогда как разрешения на хранение оружия у родителей погибшего ребёнка нет, сообщает Newsbox24.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области подросток, играя с заряженным ружьём, случайно застрелил своего ровесника.