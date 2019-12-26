Владивосток, , 04:53 — REGNUM Советский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему директору казённого предприятия «Приморкрайстрой» Игорю Сологубу по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в особо крупном размере). В суде установлено, что преступление совершено в апреле 2016 года, когда фигурант занимал должность директора КППК «Приморкрайстрой». От коммерческого директора строительной компании он получил 2 млн рублей, являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 45 млн рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего директора «Приморкрайстроя» обвинили в получении взятки в размере 2 млн рублей, его ждёт суд.