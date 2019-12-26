Петропавловск-Камчатский, , 04:38 — REGNUM Коммунальные службы Петропавловска-Камчатского и подрядные организации, осуществляющие зимнее содержание дорог, переведены в усиленный режим дежурства в связи с ожидаемым циклоном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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В пресс-службе отметили, что к обеду, 26 декабря, прогнозируется сильный снегопад, который станет началом затяжного циклона. По прогнозам метеослужб, снег будет идти с перерывами до 4 января.

В этой связи управляющим компаниям рекомендовано заранее распланировать организацию снегоочистки на их подведомственных территориях, обеспечивать проезд, расчистку тротуаров, подъездов, крыш и козырьков от снега и сосулек, обработку пешеходных зон противоголедными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ждут циклон, который впоследствии сменится на мощный шторм.