Качканар, Свердловская область, , 04:28 — REGNUM В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла. Об этом 25 декабря сообщает издание «Новый Качканар».

Смерть ребенка наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Трагедия произошла 20 декабря. В квартире вместе с девочкой находился ее отец, который в это время был на кухне.

По факту гибели ребенка начата доследственная проверка. В качестве предварительной версии произошедшего следствие называет несчастный случай.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Севастополе из-за неудачного прыжка на кровати у себя дома погиб восьмилетний ребенок.

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