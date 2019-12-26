Магадан, Магаданская область, , 04:32 — REGNUM В полицию Магадана обратилась главный бухгалтер одного из предприятий города и заявила, что неизвестный мужчина обманул их компанию и выманил крупную сумму денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД Колымы.

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Как было установлено оперативниками, 23 декабря директору предприятия позвонил неизвестный мужчина и, войдя в доверие, попросил о перечислении некой суммы на благотворительность, в частности на стройматериалы для квартир нуждающихся. Руководитель согласился и направил звонившего к главному бухгалтеру, которая и перевела на указанный счёт деньги предприятия — 1 млн 619 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, 71-летняя жительница Коминтерновского района Воронежа лишалась более 2 млн рублей в процессе липовых биржевых торгов.