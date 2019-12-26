Петропавловск-Камчатский, , 04:18 — REGNUM Два грузовых автомобиля столкнулись у дома на Халактырском пляже в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что водитель одного из грузовиков не выбрал безопасную скорость, в результате чего столкнулся с другим грузовым автомобилем, приближавшимся справа. В результате ДТП пострадали оба водителя. Один из них был госпитализирован, другому — рекомендовано амбулаторное лечение. Выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря пассажирский автобус, в салоне которого находился 21 человек, перевернулся на Камчатке. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали.

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