Багдад, , 04:06 — REGNUM Два человека погибли в результате заболевания вирусом H1N1 (свиного гриппа) в деревне аль-Шакра в Ираке, сообщает агентство «Синьхуа» .

«Восемь случаев заболевания свиным гриппом зафиксированы в той же деревне, всех заболевших отвезли в больницу Шергат, где заболевание вирусом было подтверждено», — заявил главврач медучреждения.

В связи с выявлением заболевания в школах, расположенных в районе деревни аль-Шакра, были отменены занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря были зафиксированы восемь случаев смерти от вируса H1N1 на севере Йемена. Отмечается, что повстанцы-хуситы привели все больницы в максимальную готовность в связи со вспышкой заболевания.

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