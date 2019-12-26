Хабаровск, , 04:25 — REGNUM В Хабаровске перед судом предстанут четверо мужчин, которых обвиняют в похищении человека с целью получения выкупа. За освобождение жертвы требовали 120 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

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Похищенный мужчина обратился за помощью к родственникам. Те незамедлительно поставили в известность правоохранительные органы. По факту похищения 21-летнего хабаровчанина было возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Освобождение заложника затрудняло то, что преступники постоянно меняли квартиры, где содержали жертву. Но благодаря профессиональным действиям сотрудников правоохранительных органов похищенного удалось освободить. Выяснилось, что жертву постоянно избивали. С множественными ушибами, ссадинами и прочими травмами он был доставлен в больницу. Его жизни в данный момент ничего не угрожает. Все преступники задержаны и предстанут перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье задержаны похитители двух человек, которых они держали в гараже и избивали, вымогая деньги.