Биробиджан, , 04:23 — REGNUM Прокурор Еврейской автономной области Заурбек Джанхотов провёл выездную плановую проверку условий содержания осужденных в исправительной колонии №10 УФСИН России по ЕАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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Прокурором были осмотрены территория исправительного учреждения, штрафной изолятор, помещения для проживания осужденных, столовая и другие. В результате были выявлены многочисленные нарушения режима отбывания наказания, бесконтрольное передвижение осужденных между изолированными отрядами, несоблюдение установленного распорядка дня.

Выборочным освидетельствованием осужденных вскрыт факт употребления наркотических средств. Отдельные нарушения выявлены в сферах материально-бытового обеспечения осужденных, уголовно-исполнительного, трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности.

По итогам проверки прокурором области дано указание об организации уголовного преследования по факту сбыта наркотических средств на территорию пенитенциарного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, актриса Наталья Бочкарёва, сыгравшая в сериале «Счастливы вместе», предстанет перед судом за хранение наркотиков.