Якутск, , 03:49 — REGNUM На реке Лена в Якутии под лёд провалились два «КамАЗа», гружённых товарами и продуктами питания к Новому году. Не смогли выбраться из воды водитель и пассажир одного из них — семейная пара погибла.

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Установлено, что 23 декабря из Якутска в Жиганский район выехали пять большегрузов частного предпринимателя.

«Выезд большегрузов на ледовую переправу запрещён, это был несанкционированный выезд. Известно, что погибла семейная пара, которая находилась в одной из провалившихся машин. Водитель и пассажир второго «КамАЗа» выбрались из воды, но кто-то из них обморозил ноги. Температура воздуха в районе минус 45−50 градусов», — рассказал замглавы Жиганского района Валерий Сергеев РИА Новости.

Утром, 26 декабря в Жиганский район вылетел вертолёт со спасателями и водолазами.

Как сообщало ИА REGNUM, едва не утонули четыре рыбака на реке Кухнечиха в Архангельской области. Они вместе с каракатами ушли под лёд. Всех удалось спасти.