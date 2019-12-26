Сыктывкар, 26 декабря 2019, 03:26 — REGNUM Арбитражный суд Коми удовлетворил иск межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу и привлёк к административной ответственности ООО «Лукойл-Коми». Компания оштрафована на 40 тыс. рублей за то, что «в отсутствие лицензии осуществляет деятельность по размещению и хранению отходов III и IV класса опасности на горизонтальных отвалах горных пород нефтешахт №1, 2, 3 НШУ «Яреганефть». Месяц назад на последней случилось ЧП, в котором пострадали два человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ещё в сентябре 2019 года в компании прошла плановая проверка Управления Росприроднадзора по Коми. В ходе неё было выявлено, что общество «осуществляет эксплуатацию объектов размещения отходов (ОРО) — горизонтальных отвалов горных пород нефтешахт №1, 2, 3 НШПП «Яреганефть» и размещение на нем отходов
Вердикт суда может быть обжалован.
Напомним, в ноябре 2019 года на одной из шахт ООО «Лукойл-Коми» — Яреганефть произошло задымление. По факту ЧП, во время которого были пострадавшие, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов».
ЧП в шахте: при чём тут миллиардер Алекперов и чем пренебрёг «Лукойл-Коми»?
Компания «Лукойл-Коми» входит в группу «Лукойл» миллиардера Вагита Алекперова, чьё состояние оценивается в 20,7 млрд долларов США.