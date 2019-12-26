Сыктывкар, , 03:26 — REGNUM Арбитражный суд Коми удовлетворил иск межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу и привлёк к административной ответственности ООО «Лукойл-Коми». Компания оштрафована на 40 тыс. рублей за то, что «в отсутствие лицензии осуществляет деятельность по размещению и хранению отходов III и IV класса опасности на горизонтальных отвалах горных пород нефтешахт №1, 2, 3 НШУ «Яреганефть». Месяц назад на последней случилось ЧП, в котором пострадали два человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ещё в сентябре 2019 года в компании прошла плановая проверка Управления Росприроднадзора по Коми. В ходе неё было выявлено, что общество «осуществляет эксплуатацию объектов размещения отходов (ОРО) — горизонтальных отвалов горных пород нефтешахт №1, 2, 3 НШПП «Яреганефть» и размещение на нем отходов I—IV классов опасности». Биотестирование отобранных проб показало, что они относятся к отходам III и IV классов опасности. Лицензия на деятельность «по размещению и хранению отходов III и IV класса опасности на горизонтальных отвалах горных пород нефтешахт № 1, 2, 3 НШУ «Яреганефть» у компании отсутствовала. И хотя в суде ответчик настаивал, что факт размещения отходов в указанных местах не доказан, а «временно размещаемый на указанных отвалах нефтенасыщенный песчаник» отходом не является, суд иск удовлетворил. Общество также настаивало, что «осуществляло временное складирование (накопление) нефтенасыщенного песчаника сроком не более 11 месяцев, что не подпадает под понятие хранения отходов и не подлежит лицензированию».

Вердикт суда может быть обжалован.

Напомним, в ноябре 2019 года на одной из шахт ООО «Лукойл-Коми» — Яреганефть произошло задымление. По факту ЧП, во время которого были пострадавшие, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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