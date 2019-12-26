Тбилиси, , 02:49 — REGNUM Четыре из пяти зон лесных пожаров, вспыхнувших в Атенском ущелье Грузии, ликвидированы. Об этом 25 декабря сообщает пресс-центр Службы по управлению чрезвычайными ситуациями республики.

Последняя, пятая зона, локализована. Работа пожарных будет продолжаться до полной ликвидации огня.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Атенском ущелье начались 24 декабря. На их тушение с утра 25 декабря было привлечено около 200 пожарных.

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