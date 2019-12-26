Париж, , 02:23 — REGNUM Три человека пострадали во французском городе Безансон в результате стрельбы, которую на улице открыли неизвестные в масках. Об этом 26 декабря сообщает радиостанция France Bleu.

Один из пострадавших получил серьезное ранение в грудь и находится в критическом состоянии. Второй был ранен в бедро и медики говорят, что его жизнь вне опасности. Третий человек получил только касательное ранение.

Полиция нашла на месте 15 гильз и гранату. Свидетели говорят о том, что стрелявших было трое или четверо. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в результате нападения на префектуру полиции в Париже погибли четыре сотрудника правоохранительных органов. Преступник был застрелен. Им оказался сотрудник префектуры, работающий на административной должности.

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