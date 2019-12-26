Южно-Сахалинск, , 02:03 — REGNUM Пожар произошел на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Мечта» в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Сообщается, что в СНТ загорелся дачный дом, баня и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. Огнем была охвачена площадь в 40 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Возгорание было потушено, пострадавших не было. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 декабря загорелся магазин на улице Карла Маркса в Южно-Сахалинске. Благодаря оперативным действиям спасателей, пожар удалось ликвидировать. Пострадавших не было.

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