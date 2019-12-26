Москва, , 01:55 — REGNUM Три легковых автомобиля и два грузовика столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Московской области.

Сообщается, что ДТП произошло на 54-м километре Горьковского шоссе. В результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы. Отмечается, что из-за аварии движение по трассе затруднено, водителям рекомендуют пользоваться объездными дорогами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Милютинском районе Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.