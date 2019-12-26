р-н Шадринский, , 01:18 — REGNUM В Курганской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего заместителя главы Шадринского района Вячеслава Рознина и бывших должностных лиц ООО «Мультипласт». Их подозревают во многомиллионных хищениях бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По версии следствия, с августа 2016 по июнь 2019 годов тогда ещё замглавы Шадринского района по предварительному сговору с руководством ООО «Мультипласт» с целью хищения бюджетных денег, при выполнении работ под компактную жилищную застройку в селе Мальцево и сети водоснабжения села Верхозино изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 млн рублей.

Помимо этого, с июня 2015 по апрель 2017 годов должностные лица ООО «Мультипласт» представили на подпись фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово по той же целевой программе. По этому делу на данный момент арестован бывший глава района Александр Носков, который, по версии следствия, подписывал документы и способствовал хищению 15 млн бюджетных рублей.

По фактам возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»). Дела объединены в одно производство. Решается вопрос об избрании в отношении вышеуказанных лиц меры пресечения в виде заключения под стражу и наложении ареста на их имущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в квартире бывшего заместителя губернатора региона, курирующего агропромышленный комплекс Сергея Пугина прошёл обыск.

Действия силовиков местные СМИ связывают со строительством водопровода в Кетовском районе по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

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