Южно-Сахалинск, , 01:04 — REGNUM Подсобное помещение магазина загорелось в Южно-Сахалинске в ночь на 26 декабря, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что пожар произошел в магазине на улице Карла Маркса. О возгорании спасателям доложили очевидцы, увидевшие дым, идущий из здания. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в селе Учкекен Карачаево-Черкессии загорелся сельский универмаг. Огнем была охвачена площадь 200 квадратных метров. В целях безопасности из здания эвакуировали 12 человек персонала. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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