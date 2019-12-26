Осло, , 01:20 — REGNUM Писатель и художник Ари Бен, бывший супруг норвежской принцессы Марты Луизы, покончил жизнь самоубийством. Об этом 25 декабря сообщает телекомпания NRK.

«С глубокой печалью в наших сердцах мы, самые близкие родственники Ари Бена, должны сегодня объявить, что он покончил с собой. Мы просим уважать нашу конфиденциальность в будущем», — приводит телекомпания заявление, распространенное от имени семьи писателя.

Глубокие соболезнования выразили король Харальд и королева Соня, другие члены королевской фамилии, а также премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году, в 2016-м супруги развелись. В браке у пары родились три дочери. В очереди престолонаследия в Норвегии Марта Луиза занимает четвертое место после своего брата и двух его детей.

Бен родился в Дании в 1972 году. Он является автором нескольких романов и сборников рассказов. Одно из произведений было написано им в соавторстве с принцессой Мартой Луизой. Также Бен известен, как дизайнер и художник.