Москва, , 00:07 — REGNUM Около 50 человек были эвакуированы из-за тления в вентиляции кафе на юге Москвы. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, в вентиляционном коробе кафе расположенном на улице Шухова произошло тление жировых отложений. Люди успели самостоятельно эвакуироваться из одноэтажного здания до прибытия на место происшествия спасателей. Всего было эвакуировано около 50 человек посетителей и персонала.

В МЧС уточнили, что тление жировых отложений произошло без последующего возгорания. В настоящее время оно ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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