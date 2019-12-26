Тюмень, , 00:00 — REGNUM В Тюмени уточнили информацию о пожаре в спортивном зале лечебно-исправительной колонии. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

Возгорание произошло в спортзале для сотрудников исправительного учреждения. Отмечается, что это отдельно стоящее здание, расположенное за режимной территорией.

Пожарные прибыли на место в 12:10 по местному времени. Общая площадь пожара составила 600 кв. м.

Всего в тушении пожара было задействовано 64 пожарных и 24 единицы техники МЧС. Эвакуировали 56 человек из рядом стоящих со спортзалом общежития для сотрудников колонии и штаба.

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