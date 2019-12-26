Москва, , 00:08 — REGNUM Все боеприпасы, входящие в оружейный арсенал, изъятый в квартире у писателя-фантаста Александра Конторовича в Москве, оказались пиротехникой. Об этом 25 декабря сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

В результате обыска, проведённого в квартире у писателя-фантаста в квартире на Мосфильмовской улице, были обнаружены и изъяты предметы, похожие на гранаты Ф-1, а также учебно-имитационные гранаты, запалы и взрывпакеты.

Все изъятые предметы были оправлены на экспертизу, в результате которой было установлено, что все обнаруженные в квартире писателя боеприпасы являются пиротехническими изделиями. Боевого оружия среди изъятого нет.

Хозяин найденного «арсенала» не будет подвергнут уголовного преследованию, уголовное дело возбуждено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении и изъятии в квартире у писателя-фантаста в Москве оружейного арсенала.

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