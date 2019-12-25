Ставрополь, , 23:34 — REGNUM Двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Ставропольском крае. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По данным пресс-службы, заключённые самовольно покинули территорию колонии-поселения ИК-6 16 декабря. Двое мужчин 1975 и 1976 годов рождения сбежали до вечерней поверки, на которой было обнаружено их отсутствие.

Отмечается, что на территории колонии заключённые находились без охраны, они имели право с согласия администрации выходить за территорию колонии, но покидать границы муниципального образования, в котором находилось учреждение, им было запрещено.

Сотрудниками правоохранительных органов были организованы мероприятия по розыску беглецов, но на настоящий момент их местонахождение остаётся неизвестным. УФСИН РФ по региону обратилось за помощью в розыске беглецов к жителям Ставропольского края.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении начальника колонии в Краснодарском крае, пытавшегося скрыть смерть заключённого.

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