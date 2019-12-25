Москва, , 23:16 — REGNUM Оружейный арсенал с гранатами, взрывпакетами и запалами был найден в квартире у писателя-фантаста Александра Конторовича в Москве. Об этом 25 декабря сообщает портал Mash.

Все потенциально опасные предметы были найдены правоохранителями в квартире писателя на улице Мосфильмовской во время обыска. Были обнаружены и изъяты предметы, похожие на гранаты Ф-1, учебно-имитационные гранаты, гранату РГО, запалы от гранат, имитационные запалы и взрывпакеты.

В настоящее время неизвестно, являются ли найденные предметы боевым оружием. Все находки были отправлены на экспертизу, которая установит боеспособность изъятого в квартире писателя. Уточняется, что с обыском к писателю правоохранители пришли после его публикаций фотографий оружия в сети.

Писатель-фантаст Конторович является автором фантастических романов про «попаданцев во времени». Одна из известнейших серий его авторства — «Чёрные бушлаты», про воина-афганца, попавшего в 1941 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении схрона с взрывчаткой, оружием и боеприпасами в Ростовской области недалеко от государственной границы.

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