Ереван, , 22:47 — REGNUM Тела четырёх человек, в том числе подростков 15 и 17 лет были обнаружены в квартире в городе Алаверди на севере Армении. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба следственного комитета страны.

Информация о скончавшихся в квартире людях поступила в отделение полиции около 13:20 по местному времени. Оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила тела четырёх человек, в том числе подростков 2002 и 2004 годов рождения.

При осмотре квартиры оперативники обнаружили, что газовая печь была включена, но датчик утечки газа при этом был отключён от электропитания.

По факту гибели семьи было заведено уголовное дело по статье о выпуске или продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Обстоятельства произошедшего выясняются, назначен ряд экспертиз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате отравления угарным газом в Самаре.

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