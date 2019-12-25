Истра, Московская область, , 22:35 — REGNUM Проверка по факту избиения покупателя сетевого магазина «Дикси» из-за конфеты проводится сотрудниками полиции в подмосковном городе Истра. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошёл в магазине на улице Почтовой. По предварительным данным, мужчина вместе со своим знакомым увидели в магазине новый вид конфет и решили попробовать их перед покупкой. После этого они решили приобрести конфеты и стали их набирать в пакет.

К мужчинам подошли два человека, представившиеся работниками магазина, и стали кричать на них. После чего один из работников ударил одного из покупателей кулаком в лицо и убежал.

Мужчина обратился в травмпункт, где ему диагностировали перелом носа. Сейчас несостоявшийся покупатель планирует подать на магазин в суд. В свою очередь, представитель магазина пояснил, что ударивший покупателя молодой человек не является постоянным работником магазина, а был прислан в торговую точку аутсорсинговой компанией.

По факту избиения мужчины проводится проверка правоохранительными органами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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