Полтава, Украина, , 21:01 — REGNUM В одном из сёл Полтавской области в жилом доме произошёл взрыв, сообщили 25 декабря в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В результате взрыва один человек погиб, ещё один получил ожоги.

«Взрывом и огнём уничтожен жилой дом. Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, которого с ожогами направили в больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения», — сказано в сообщении.

В тушении пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе в результате взрыва самогонного аппарата два человека получили ожоги.

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