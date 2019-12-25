Полтава, Украина, 25 декабря 2019, 21:01 — REGNUM В одном из сёл Полтавской области в жилом доме произошёл взрыв, сообщили 25 декабря в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В результате взрыва один человек погиб, ещё один получил ожоги.
В тушении пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе в результате взрыва самогонного аппарата два человека получили ожоги.
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