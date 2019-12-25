Брюссель, , 21:01 — REGNUM Загон с кенгуру подвергся нападению волка на севере Бельгии. Об этом 25 декабря сообщает местная газета Soir.

Нападение волка произошло в ночь на 25 декабря в коммуне Бален на территории провинции Антверпен. Пострадавшие от нападения хищника кенгуру проживали в саду рядом с домом владельца. Предполагается, что волк сделал подкоп под решёткой загона, где находились кенгуру, и попытался утащить одно животное.

В результате действий хищника одно животное погибло, другое получили травмы. По мнению экспертов природоохранной организации Landschap и кампании Welkom Wolf, в нападении виновен волк Август, которого раньше замечали в окрестностях коммуны.

Образцы ДНК с места нападения были переданы на экспертизу в Институт изучения природы и леса. Прорабатывается версия о нападении волков. Также специалисты намерены установить, кто является виновником нападения: волк Август или другой, пока неизвестный экспертам хищник.

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