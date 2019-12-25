Донецк, , 20:41 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат с логотипом украинского телеканала ICTV сбили защитники Донбасса, сообщили 25 декабря в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В Народной милиции считают, что беспилотник журналистов снимал последствия обстрелов Горловки.

«По нашим данным, огонь оккупантами вёлся под видеокамеры журналистов телеканала ICTV, находившихся в это время на позициях оккупантов. Нашими подразделениями ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, который вёл видеофиксацию результатов обстрела», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что огонь по окраине Горловки вёлся с позиций 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате ранения головы и плеча получил один мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки были зафиксированы восемь обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков. Всего ВСУ выпустили по территории республики 110 единиц боеприпасов.

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