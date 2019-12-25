Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM Вечером в среду, 25 декабря, в самом центре Петербурга было жарко — на Большой Конюшенной улице горела трехкомнатная квартира, из дома были эвакуированы 14 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы около 18:50 мск. Загорелась квартира пятиэтажного дома № 1 на Большой Конюшенной улице.

«На четвертом этаже, в трехкомнатной квартире площадью 50 кв. метров горела обстановка на площади 30 кв. метров», — пояснили в ведомстве.

Из здания были эвакуированы 14 человек, в том числе трое детей, пострадавших нет. В настоящий момент огонь локализован.