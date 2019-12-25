Мурманск, , 19:43 — REGNUM В одной из воинских частей Мурманской области на учениях от огнестрельного ранения погиб военнослужащий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

«По предварительным данным, военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, вследствие нарушения требований безопасности при обращении с оружием в ходе учебных стрельб», — сообщили в пресс-службе. По данным СМИ, мужчина служил на флоте по контракту.

Расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия СФ.