Париж, , 19:49 — REGNUM 21 человек был госпитализирован из-за отравления угарным газом во время службы в церкви в департаменте Уаза во Франции. Об этом 25 декабря сообщает агентство France Presse.

Инцидент произошёл во время рождественской службы в храме города Карлепон. В церкви на праздничную мессу собрались 150 человек, во время службы некоторые из них почувствовали головную боль. На место ЧП срочно прибыли сотрудники экстренных служб и медики. Замеры воздуха в помещении показали повышенное содержание в нём угарного газа.

Все люди, находившиеся в церкви, были в срочном порядке эвакуированы в здание мэрии. На месте медицинская помощь была оказана 72 людям. 19 человек были госпитализированы в госпиталь города Компьень, ближайшего крупного города. Ещё два человека в тяжёлом состоянии были направлены вертолётом в больницы городов Лилль и Гарш.

Причины, по которым угарный газ появился в здании церкви. на данный момент неизвестны. Начато расследование по факту ЧП. Распоряжением мэра города доступ в церковь закрыт.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении угарным газом четырёх человек в Дагестане. Среди пострадавших трое детей.

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