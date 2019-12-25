Семикаракорск, Ростовская область, , 19:22 — REGNUM Следователи Ростовской области назвали причину проведения обысков в администрации Семикаракорского района. Первый замглавы администрации муниципалитета, его супруга и глава одного из поселений стали фигурантами уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 25 декабря.

Следователи подозревают первого заместителя главы районной администрации в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу, его супругу — в мошенничестве, главу сельского поселения — в служебном подлог. Чтобы получить право собственности на земельный участок площадью 12 соток, первый замглавы администрации муниципалитета склонил главу сельского поселения, где располагалась земля, к выдача фиктивной выписки из похозяйственной книги. Действовал районный чиновник в сговоре со своей супругой. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.

ИА REGNUM ранее сообщало, что несколько дней назад глава Семикаракорского района Виктор Талалаев досрочно сложил полномочия. С чем связано такое решение, неизвестно.

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