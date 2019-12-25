Грозный, , 19:14 — REGNUM В Чечне ребенок упал с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже. Трехлетнего малыша, получившего серьезные травмы при падении, пытались госпитализировать в клиническую больницу №1 города Грозного, однако по дороге он скончался, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе МВД по региону.

Очередной факт падения ребенка из квартиры многоэтажки произошел в столице республики, в доме по улице Ионисиани. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка.

Как ранее сообщала прокуратура Чечни, в 2019 году в регионе зафиксировано три факта падения детей из окон многоэтажных домов. В двух случаях дети погибли.

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