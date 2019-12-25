Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области затребовало передать к ним все материалы по нападению школьника на учительницу школы № 24 Марину З. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве считают, что передача материалов поможет максимально полно прояснить все обстоятельства и причины инцидента. Также в управлении обратили внимание, что нападавший (15-летний мальчик) является несовершеннолетним.

«Планируется опросить как пострадавшую женщину, так и подростка, его законных представителей, установить и опросить возможных очевидцев случившегося», — добавляют следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик подкараулил педагога на улице и напал на неё с молотком. Женщину увезли в больницу с множественными ушибами и черепно-мозговой травмой.

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