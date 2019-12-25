Саранск, , 19:10 — REGNUM Пять человек пострадали в результате падения легкового автомобиля с моста через реку Алатырь в Мордовии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в 17:40 мск на неэксплуатируемом мосту через реку. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением и допустил съезд с моста, после чего автомобиль упал на берег реки и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пять человек. Все пострадавшие были госпитализированы в Ардатовскую больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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