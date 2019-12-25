Мурманск, , 18:57 — REGNUM Военнослужащий по контракту погиб, получив огнестрельное ранение во время учений в Мурманской области. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Северного флота.

Инцидент произошёл 24 декабря во время учений в одной из воинских частей Северного флота, дислоцированной в Мурманской области в Кандалашском районе.

По предварительным данным, военнослужащий скончался от огнестрельного ранения, полученного им из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием во время стрельб. Военные медики попытались спасти раненого, но безуспешно.

В связи с данным происшествием комиссия Северного флота совместно с сотрудниками правоохранительных органов начала проверку причин и обстоятельств инцидента.

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