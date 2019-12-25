Стамбул, Турция, , 18:37 — REGNUM Экипаж севшего на мель В Мраморном море сел на мель российский сухогруз «Невадо-35», сообщает 25 декабря РИА Новости со ссылкой на власти турецкой провинции Текирдаг.

По информации агентства, экипаж судна не обращался за помощью к береговой охране Турции, ожидая помощи от своей судоходной компании, которая должна прислать водолазов для оценки состояния судна.

По данным источника агентства, корпус российского сухогруза не повреждён, протечек не обнаружено. Никто из экипажа не пострадал.

Возле сухогруза постоянно дежурят катера турецкой береговой охраны.

Читайте ранее в этом сюжете: На реке Меконг стартовал 89-й патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда