Калуга, , 18:40 — REGNUM Калужским областным судом вынесен приговор четырем гражданам России и двум гражданам Украины, признанным виновными в убийстве и ограблению 63-летнего пенсионера из Обнинска. Об этом 25 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Калужский суд вынес приговор международной банде убийц пенсионера Prokuror-kaluga.ru

Убийство обнинского пенсионера произошло 29 января 2017 года. За его исполнение гражданин РФ Александр Б. предложил гражданам Украины Николаю П. и Павлу М. по 1 млн рублей каждому. В квартиру пенсионера бандиты проникли, выдав себя за рабочих, которые пришли менять стекла. Один из них ударил пожилого хозяина квартиры киянкой по голове, второй надел на его голову пакет, сдавил шею жгутом и убил ударом отвертки. Тело пенсионера обернули ковром, вывезли и спрятали в подвале гаража.

Приговором суда Александр Б. получил 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на год за организацию убийства по найму, мошенничество и кражу. Наемные убийцы с Украины П. и М. осуждены на 15 и 15,5 лет соответственно. Приговор суда они будут отбывать в колонии строго режима. За мошенничество также лишены свободы другие фигуранты дела, Михаил Ш. и Виктор П. — на 5,5 и 6 лет. Их пособнице, Елене Д., суд назначил 5 лет лишения свободы. Виктор П. будет отбывать срок в колонии особого режима. Остальные отправятся в колонию общего режима.

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