Петровск, , 18:41 — REGNUM Четверо детей из многодетной семьи пострадали, один ребёнок числится пропавшим без вести в результате пожара в жилом доме в Петровском районе Саратовской области. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба районной администрации.

Информация о пожаре в частном жилом доме в улице Первомайской в селе Озерки поступила в 13:48 (12 648 мск) в ГУ МЧС по региону по линии 112 от очевидца. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. В доме проживала многодетная семья.

В результате пожара пострадали четверо детей. Двое из них были госпитализированы в районную больницу Петровска, ещё двое находятся с матерью в больнице города Саратова. Ещё одна девочка не пострадала, так как находилась на занятиях в школе. Один ребёнок, мальчик 2013 года рождения, числится пропавшим без вести. Предполагается, что он мог погибнуть в доме.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём либо из-за возможного нарушения правил эксплуатации электроприборов.

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