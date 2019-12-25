Мехико, , 18:02 — REGNUM В Мексике объявлен желтый уровень опасности после выбросов газов и пепла из жерла вулкана Попокатепетль, сообщает 25 декабря мексиканская Национальная служба гражданской обороны.

По информации службы, в 12:21 мск вулкан начал выбрасывать газы и пепел на высоту до тысячи метров. Кроме того, падение раскалённых обломков отмечено в радиусе до 900 метров от Попокатепетля.

«Жёлтый» уровень опасности не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в районе вулкана.

Справка ИА REGNUM: вулкан Попокатепетль высотой 5,4 тыс. метров расположен в полусотне километров от Мехико. Он считается вторым по размеру и самым активным вулканом страны.

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