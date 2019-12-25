Нижний Новгород, , 17:53 — REGNUM Под опорами метромоста в Нижнем Новгороде, со стороны Московского вокзала, обнаружены провалы грунта. Факт подтвердили в администрации Канавинского района.

В администрации пояснили, что провалы появились в результате отвода ливневых вод с поверхности моста. Движение по мосту как автомобилей, так и поездов метро, безопасно. Планируется, что провалы будут засыпаны к 27 декабря, сообщает портал nn.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста с 1992 года продолжалось в течение почти 16 лет с перерывами из-за перебоев с финансированием. В 2009 году состоялись испытания автомобильной части моста протяженностью 1 344 метра. Окончательный ввод объекта в эксплуатацию в полном объеме состоялся в ноябре 2012 года вместе с открытием нового перегона «Московская» — «Горьковская».

Мост связывает Заречную и Нагорную части Нижнего Новгорода и расположен между Канавинским и Молитовским мостом.