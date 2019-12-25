Казань, , 16:59 — REGNUM Молодых людей, пытавшихся спровоцировать сотрудников полиции на драку, задержали в Казани. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба УМВД по городу.

Информацию о том, что молодые люди громко слушают музыку и распивают алкоголь на улице Братьев Касимовых, сотрудники полиции получили от жильцов многоэтажного дома около 00:30 по местному времени. По прибытии на место происшествия полицейские увидели молодых людей на автомобилях ВАЗ-2114 и Volkswagen.

На замечания сотрудников молодые люди отреагировали агрессивно, стали толкать полицейских, хамить им и попытались спровоцировать драку. В ответ сотрудники полиции вызвали подкрепление и задержали всех участников конфликта.

Всего в отдел полиции для разбирательства было доставлено 11 молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет. В отношении них заведено административное дело по статье «Неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции» и уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти». Все материалы будут направлены в следственное управление СКР по Татарии.

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